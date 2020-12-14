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altında erkek cesedi bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
Fatih, Unkapanı Köprüsü altında 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Haliç'te Unkapanı Köprüsü altında dün 15.00 sıralarında suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yüzen kişiyi gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine ekipler sudaki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
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