Uşak'ta doğal gaz patlaması! 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı | Video

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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