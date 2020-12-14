Uşak'ta doğal gaz patlaması! 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı | Video
İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.Türkiye'yi o videoyla ağlatan Minik Ecem babasına kavuştu