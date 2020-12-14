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'ta patlaması! 5 kişi yaralandı

'ta iki evde meydana gelen patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı oldu.

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:54 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:03 ABONE OL
Uşak'ta doğal gaz patlaması! 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı | Video

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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Uşak'ta doğal gaz patlaması! 5 kişi yaralandı
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