Yağışlı ve kaygan yolda TIR devrildi

Kaza, TAG otoyolunda Akgedik mevkiinde meydana geldi. Hakan D. (43) yönetimindeki 01 VBR 09 plakalı boş TIR, yolun kaygan ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılan Hakan D., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Trafik polislerinin aldığı önlemlerle olası kazalar önlendi. Kısmen trafiğe kapatılan otoyol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.