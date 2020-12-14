Yenidoğan Ambulansları minik kalpler için hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 3 adet yenidoğan ambulansı hizmete girdi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yeni araçlarla birlikte Mersin'in ambulans sayısının 101'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı sunmanın devletin önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, "Acil sağlık hizmetlerinde bir ambulansın ortalama kullanım süresi 10 yıl. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 91 klasik kara ambulansıyla birlikte 2 motorize, 1 obez, 1 çoklu, 3 kar paletli ve son olarak bu gün hizmete aldığımız 3 yenidoğan ambulansımız ile birlikte ambulans sayımızı 101'e çıkardık. Hizmete aldığımız ambulanslarımızla yenidoğanların yoğun bakım ortamında evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama yeteneğine kavuşuyoruz" dedi.

"PANDEMİDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİ"

Yaklaşık dokuz aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetlerinin önemli görevler üstlendiğine değinen Bahçacı "Acil sağlık hizmetlerinde görev alan arkadaşlarımız pandemi sürecinde de üzerlerine düşen görevi fazlasıyla ve layıkıyla yerine getirdiler. Asli görevleri olan kalp krizi, trafik kazları, ani gelişen sağlık sorunlarına müdahalenin yanı sıra semptom gösteren ve ulaşım imkanı kısıtlı olan vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde önemli görev üstlendiler. Sahada görev yapan arkadaşlarımın tamamına özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YÜZ SEKSEN BİNİN ÜZERİNDE VAKAYA MÜDAHALE ETTİK"

2020 yılı çağrı sayıları ve çıkılan vakalar hakkında bilgi veren Bahçacı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bin 24 personelin görev aldığını belirterek 2020 yılı kasım sonuna kadar yüz seksen binin üzerinde vakaya müdahale ettiklerini söyledi.

"MÜDAHALE SÜRESİ ORTALAMAMIZ ŞEHİR İÇİNDE 10 DAKİKANIN ALTINDA"

Bahçacı "İlk 11 aylık sürede komuta kontrol merkezine dört yüz altmış binin üzerinde çağrı geldi. Gelen çağrıların 180 binine ekiplerimiz müdahale etti. Vakalardan 378'i yenidoğan. Geriye kalan çağrıların büyük kısmı covid-19 ve diğer sağlık sorunlarını danışma amacıyla gelen çağrılar. 112 acil çağrı merkezimizin yükünü hafifletmek için yaklaşık 3 ay önce covid-19 çağrı merkezi kurduk. Acil sağlık hizmetlerinin başarısını gösteren en önemli kriter vakaya ulaşım süreleridir. Biz pandeminin en yoğun olduğu dönemde dahi vakalara müdahale süresi ortalamamız şehir içinde 10 dakikanın, kırsal kesimde ise 30 dakikanın altında" dedi.