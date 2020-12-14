Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs tedbirlerinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi, kaç gün olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle bir dizi önlem alınırken yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar merak ediliyor. Artan vaka sayısını kontrol altında tutabilmek adına yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı biliniyor. Bugünkü Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) toplantısında yılbaşı yasakları da ele alınacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs tedbirlerinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Aralık ayı itibariyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar epey hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuya yönelik "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi" açıklamasında bulundu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı 4 gün olacağı yönünde iddialar yer alsa da konuya yönelik resmi açıklama gelmediği biliniyor…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNDE YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" dedi…

YILBAŞI TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.