249 tedbirsize ceza uygulandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve ilave getirilen kısıtlamalara istinaden başlatılan kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor.

Kocaeli genelinde bu kapsamda pazartesi günü gerçekleştirilen Koronavirüs uygulamasında, bin 222 iş yeri denetlenirken, 16 bin 698 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda karantina ihlali yaptığı tespit edilen 2, maske takma kuralına uymayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağını ihlal eden 28, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 100 ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 4, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yeri ile izin verilen saatler dışında faaliyet gösteren 2 iş yerine'de idari para cezası uygulandı. Uygulama sonucunda toplam 249 idari para cezası kesilirken, yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 633 araç kontrol edildi.