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45 yaşında koronavirüs kurbanı oldu

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 45 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Ahmet Türker Pala koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan 2 çocuk babası Pala’nın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Pala’nın bugün öğlen namazına müteakiben Karabağlar Tırazlı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:56 ABONE OL
45 yaşında koronavirüs kurbanı oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde görev yapan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki polis memuru Ahmet Türker Pala koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

26 yıllık polis memuru Pala, rahatsızlanınca yaklaşık 3 hafta önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pala, İzmir'de bir süre tedavi gördükten sonra durumu kötüleşince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada oksijen tedavisi uygulanan Pala, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çevresinde sevilen, sayılan, çalışkan ve çok başarılı bir polis memur olan Pala'nın ölümü başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Daha önce Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Pala'nın cenazesinin bugün öğlen namazına müteakiben koronovirüs önlemleri kapsamında Karabağlar Tırazlı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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45 yaşında koronavirüs kurbanı oldu
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