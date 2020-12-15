5 araç birbirine girdi: 8 kişi yaralandı

D-100 Karayolu İzmit İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5 aracın karıştığı trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti; Ankara yönünde seyir halinde olan 41 SN 007 çekici plakalı hafriyat kamyonu, Yahya Kaptan durağı Alparslan Türkeş üstgeçidi mevkisinde trafiğin yavaşlaması ile kendisi ile aynı yönde seyreden 41 NT 922 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. önünde meydana gelen kazayı fark edemeyen 41 PN 002 plakalı hafif ticari araç, 06 BVC 620 plakalı kamyon ve 41 P 4315 plakalı servis minibüsü de peş peşe birbirleri ile çarpıştı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü trafiğe kapanırken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ile servis araçlarındaki 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelilerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.