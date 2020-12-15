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polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor

’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik polisi son bir haftada yaptığı baskınlarda 126 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:29 ABONE OL
Adana polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda insanları zehirleyen 126 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

1 HAFTADA 68 BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın baş finansman kaynağı olan uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 7 Aralık-13 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Polisin yaptığı 68 baskında 126 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Adana polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor
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