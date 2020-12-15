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uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

il emniyet müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta Narkotik köpek Miror ile yapılan araçta Bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:24 ABONE OL
Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şüphe üzerine durdurulan bir araçta Narkotik köpeğimiz Miror ile yapılan aramada; 89,6gr Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 2 adet Ecstasy Hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli Y.A isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılmıştır." dedi.

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Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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