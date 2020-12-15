Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şüphe üzerine durdurulan bir araçta Narkotik köpeğimiz Miror ile yapılan aramada; 89,6gr Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 2 adet Ecstasy Hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli Y.A isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılmıştır." dedi.