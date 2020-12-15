Adıyaman'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek için birçok noktada çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi tarafından otogarın doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya Yolunu birbirine bağlamak için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, teknik sorumlulardan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Lise Caddesi'nde sürdürülen yol genişletme ve düzenleme çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, hedeflerinin ulaşımda sorunsuz bir il olduğunu dile getirerek, "Malatya Yolunu 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlayan Lise Caddesinde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerimize kolaylıklar diledik. İnşallah burada ve şehrin diğer noktalarında sürdürdüğümüz yol genişletme ve açma çalışmalarımızla şehrimizin ulaşım ağını kısa süre içerisinde istenilen seviyeye getireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol genişletme çalışmalarında görev alan personelle sohbet edip, kolaylıklar diledi.