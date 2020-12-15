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’da cinayet

'nın Doğubeyazıt ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:27 ABONE OL
Ağrı’da cinayet

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi kişi silahla vurularak öldürüldü.

Ağrının Doğubayazıt İlçesi İshakpaşa Mahallesi eski cezaevi civarında yaşanan silahlı saldırıda 30 yaşındaki Mehmet Yaşmin vuruldu. Sebebi belli olmayan olay sonrası hayatını kaybeden Yaşmin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşmin'in cenazesi daha sonra ailesine teslim edilerek Doğubayazıt'a getirildi. Doğubayazıt Koçkıran Mezarlığında defnedilen Mehmet Yaşmin'in göğüs hizasında aldığı 2 kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Yaşmin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Ağrı’da cinayet
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