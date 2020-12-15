SABAH'ın gündeme getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve tecavüz vakaları gündemdeki yerini koruyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da TBMM bütçe konuşmaları esnasında taciz iddialarına da değindi.

"GENÇLER İLÇELERİNİZDE TACİZE UĞRARKEN GENÇLERİN MUTLU OLMASINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak, meclis kürsünden yaptığı konuşmasında "Gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı. Bu noktada ben de araştırmanın sonuçlarından ben de çok memnun değilim. Ben de bu konularda çalışmalar yapıyorum. Hangi alanlarda? Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında... Fakat açıkçası, madem bu konuda bu kadar dertlisiniz. O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'Evet oldu, yine olacak' derken, siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz" dedi.

"ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN BİZİM MUTLU OLMAMIZI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Kadak sözlerine şu şekilde devam etti: "Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin asla mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da baktığınızda, Eren hiçbir zaman 17 yaşına giremeyecekken, Bedirhan bebek hiçbir zaman büyüyemeyecekken bizim burada mutlu olmamızı bekleyemezsiniz burada!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: Gençler ilçelerinizde tacize uğrarken gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz | Video

GENCECİK KIZLARA TERÖRİSTLER TECAVÜZ EDİYOR



Kadak, konuşmasında terör örgütü PKK'nın yaptıklarına değinerek şöyle konuştu: "Gencecik kızlar bunu söylemeye bile çekiniyorum, pislik teröristler tarafından tecavüz edilirken dağda, nasıl mutlu olmamızı bekleyebilirsiniz ki. Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman gerçekten çıkın burada yürekli ve tutarlı bir şekilde ciddi adımlar atın. Biz bugün maalesef herhangi bir ülkenin yaşadığı şeyleri yaşamıyoruz. Baktığınızda mesela 700'den fazla saldırı geliyor sınırımıza,1,5 sene içerisinde. Biz sınırlarımızı korumak için teröristlerle mücadele etmek için bir harekât başlatıyoruz. Ve maalesef kendi meclisimizde bunun sonucunda eleştiriler görebiliyoruz. 16 yaşında bir genci benim yaşlarımda bir öğretmeni, bebekleri katleden insanların cenazesine giden vekiller görebiliyoruz. Ya da buna sesini çıkarmayan vekiller de görebiliyoruz. Bence aynı şey. Bunları gördüğümüz için bunları görmezden gelip başka şeylerden bahsedemeyiz. PKK ile mücadele kapsamında 1984'ten beri 1,5 trilyon dolar harcamışız. Bunu insanlar yaşasın diye harcadık, kadınlara tecavüz edilmesin diye harcadık. Bugün çocuklar dağa kaçırılmasın diye harcadık, kurban eti dağıtan çocuklar Yasinler yanmasın diye harcadık, o gül sesli güzel sesli öğretmenlerimiz, gencecik öğretmenlerimiz öldürülmesin diye harcadık."