Alkollü sürücü nişanlı çiftin oturduğu bankı parçalamıştı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da Bağdat Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Kadıköy istikametine giden araç bankta oturan nişanlı çifti ezmişti. 3 kişinin yaralandığı olayda ağır yaralanan nişanlı çift ve arabasına çarpıldığı için yaralanan bir diğer kişi araç sürücüsü M.A'dan şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, M.A hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Olay günü kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 KİŞİYİ HASTANELİK ETMİŞTİ

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ve sonra bankta oturan C.S ve nişanlısı B.B otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç, başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaşanan olaya müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralı çift Cansu Safi ve Berkehan Bulgurcu'yu ve otomobilin çarptığı araçta bulunan Ahmet Parlak'ı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

1.53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Kazada, bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisi Berkehan Bulgurcu otomobilin altında kaldı. Ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cansu Safi ameliyata alındı. Kazada kaza sonrası kaçan sürücü Muhammed Enes Altun, daha sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Polisin yaptığı çalışmada sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ağır yaralanan nişanlı çift Cansu Safi ve Berkehan Bulgurcu ile birlikte aracına çarpılması sonucu yaralanan Ahmet Parlak, şüpheli Muhammed Enes Altun'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı şüpheli Muhammed Enes Altun hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.