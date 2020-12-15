Almanya’dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi, Türkiye’yi Avrupa ülkelerine tanıtıyor

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türk mühendis Recai Pak (46), 31 Temmuz'da bisikleti ile çıktığı yolda en son Midyat'a ulaştı. Almanya'dan Türkiye'ye gelerek 7 bin kilometre pedal çeviren Amatör bisikletçi Pak, karış karış gezdiği Türkiye yolculuğunu ise eş zamanlı "Eyvallah Türkiyem" Instagram hesabında Avrupa ülkelerine paylaşıyor. Midyat'a gelen grubetçi Pak, yüzyıllardır Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanların kardeşçe, sevgiyle, hoşgörüyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanicenin konuşulduğu dinler ve diller şehri Midyat'ın inançları, tarihi, kültürü ve el sanatlarını dünyaya tanıtacak.

Bisikletinin arkasına taktığı Türk bayrağıyla Almanya'da başladığı yolculuğunda Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Pak, son durağı olan Midyat'ta kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı. Gezi kapsamında Midyat Belediyesini de ziyaret eden Pak'a kültür elçiliği yapıp Türkiye'nin şehirlerini ve insanını dünyaya tanıttığı için Midyat Belediye Başkan Yarımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz ile Özel Kalem Müdürü Halil Polat tarafından kendisine plaket verildi.

Türk mühendis Recai Pak, Almanya'dan bisikletle geldiği Türkiye'nin bölgelerini, insanını, kültürünü, şehirlerini ve tarihini tanıtmayı amaçladığını belirtti. Türkiye'nin misafirperver ve yardımsever olduğunu ifade eden Pak, Avrupa vatandaşını Türkiye'nin güzelliklerini görmeye gelmeleri için aktive etmek istediklerini dile getirdi.

Pak, "Almanya'dan geliyorum. Köln'den çıktığım bisiklet yolculuğumda şuana kadar 7 bin kilometre yol yaptım. Hedefim güzel ülkemizdeki şehirleri, insanları, eski kültürleri tanıştıra tanıştıra batı medyalarına daha fazla aydınlık göstermek, bu tanınmayan kültürleri tanıtmak, birebir burada yaşayan insanların ağzından anlatmaktır benim hedefim." dedi.