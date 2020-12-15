Antalya'da şoke eden görüntü! Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak oturdu

Daha sonra yarı çıplak soyunan kadın, caddede oturarak bağırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, temin ettikleri ayakkabı ve kıyafetleri giyinmesi için önce genç kadını ikna ettiler, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdüler.

Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı | Video

Kadının araç camlarını kırması ve yarı çıplak oturduğu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, vatandaşlar da yaşananları cep telefonları ile görüntüledi.