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'da şoke eden görüntü! Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak oturdu

'da şoke eden görüntüler meydana geldi. Sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki otomobillerin camını taşla kırdıktan sonra soyunup, yarı çıplak sokak ortasında oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, güçlükle giyinmeye ikna edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:50 Son Güncelleme: 15.12.2020 18:16 ABONE OL
Antalya'da şoke eden görüntü! Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak oturdu

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki iki otomobilin camını taşla kırdı.

Daha sonra yarı çıplak soyunan kadın, caddede oturarak bağırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, temin ettikleri ayakkabı ve kıyafetleri giyinmesi için önce genç kadını ikna ettiler, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdüler.

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Kadının araç camlarını kırması ve yarı çıplak oturduğu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, vatandaşlar da yaşananları cep telefonları ile görüntüledi.

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Antalya'da şoke eden görüntü! Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak oturdu
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