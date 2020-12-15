Ardahan Belediye Başkanı, göreve döndü

Koronavirüse yakalanan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, durumu ağırlaşınca Ankara'da Mehmet Haberal'ın hastanesinde tedaviye başlamıştı.

Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Başkan Demir, görevinin başına döndü. Sosyal medya hesabında Ardahan Kalesinin önünde verdiği pozla "İşimizin başındayız. Değerli hemşerilerim Siz bir müddet daha kendi ve çevrenizin sağlığı için Evde Kalın, belediyemiz sizin için çalışmaya devam ediyor. Mutlu insanlar şehri Ardahan'ı inşa edene kadar biz çalışmamıza devam edeceğiz" mesajı yayınladı.