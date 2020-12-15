Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti

Sarıkamış ilçesinde göç eden bozayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, 5 yaşındaki dişi bozayıya verici taktı. Dernek yöneticileri, uysal tavırlarıyla 'Arkadaş' ismini taktıkları bozayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen bozayının Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Bozayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edildi.



KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini söyledi. Ayıların göç sebebini araştırmayı sürdürdüklerini belirten Çoban, bu konuda yaşam alanlarını incelemeye aldıklarını kaydetti. Çoban, "Sarıkamış'ta bu yıl uydu vericisi taktığımız bozayı 141 günde Artvin Ardanuç'a gitti. Bozayıların göç ettiğini daha önce dünyaya duyurmuştuk. Araştırmalar devam ettikçe göç eden bozayıların sayısının daha fazla olduğunu gördük. Bu göç eden Arkadaş isimli bozayı 7,8 kilometre yürümüş. Verici taktıktan sonra zamanının küçük bir kısmını Sarıkamış'ta geçirdikten sonra Ardanuç yolculuğuna başlamış, 70 günde tamamlamış. Bu sayede dünyaya Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiklerini göstermiş oldu" dedi.