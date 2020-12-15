Aşı olmayanların tedavi masrafı ödenmesin dedi, tepkilerin hedefi oldu

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, aşı olmayı reddedenlerin Kovid-19 tedavi masraflarının SGK ödeme kapsamından çıkarılması önerisinin ardından kendisine tepki gösterenlere sert çıktı. Sadece kendilerini düşünen bir grubun insanların kafasını karıştırıp, aşıyı değersizleştirmek istediğini belirten Şahin, "Aşıyı destekleyen herkes Allah aşkına bir komplonun parçası mı? Bizim şerefimiz, namusumuz yok mu? Biz illa bir takım firmaların satın alacağı insanlar mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim onurumuzu, seviyemizi kimse tartabilecek durumda değil" diye konuştu.

"SGK KARŞILAMASIN" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, bir süre önce Koronavirüs aşı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Dünyada ve ülkemizde aşı uygulamaları başlıyor. Salgının yatışması için en büyük umudumuzu ve halkın sağlığını aşı karşıtlarının içi boş söylentilerine feda edemeyiz. O nedenle, aşı olmayı reddedenlerin Covid-19 tedavi masraflarının SGK ödeme kapsamından çıkarılmasını öneriyorum" ifadelerini kullanan Şahin, bu açıklaması sonrasında çok tepki aldığına dikkat çekti.

KAFA KARIŞTIRIYORLAR

"İfadelerimin sert olduğunun farkındayım" diyen Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "İçinde hedef kitlenin kim olduğu belli. Aşı karşıtları zaten bu hastalığın ciddiyetine inanmadıkları, ortaya çıkan ağır bedeli görmezden geldikleri ve aşıdan başka bir çözüm öneremedikleri için hastalığa yakalanırlarsa tedavilerinin bizzat ödenekten karşılanmasın diye ifade ettim. Burada iyi niyetle düşünen sadece bilgi kirliğinden kafası karışanları kastetmiyoruz" dedi.

ONLAR HAKLARINI HELAL ETSİN AMA…

"Kafası karışlık olanlar, üzerine alınanlar haklarını helal etsin. Çünkü ben onlardan bahsetmiyorum" diyen Şahin, "Bilgi kirliliği oluşturan, kafa karıştıran, aşıya kavramsal olarak da karşı çıkanlar ve aşıya karşı çıkarak masum vatandaşların kafasını karıştıran kitleyi hedef alıyorum. Bunlar, 'pandemi neymiş öyle bir şey yok, bu bizi korkutmak için üretilmiş, kürsel güçlerin oyunu diyor ve işin ciddiyeti tamamen göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

AŞIYI DEĞERSİZLEŞTİRMERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Her gün büyük sıkıntıların yaşandığını ve insanların büyük acılar çektiğine işaret eden Şahin, ciddi sayıda insanların hayatını kaybettiğini ifade etti. Şahin, "Meselenin bir de sağlık boyutu var, biz hekimler ağırlıklı olarak onunla da ilgileniyoruz. Çünkü gözümüzün önünde bir çok insan acılar çekiyor. Sıkıntılar yaşıyor ve maalesef büyük bir kısmı da vefat ediyor. Ciddi sayıda insanımızı kaybettik, büyün dünyada böyle. Milyon üzerinde kayıp var. Bunlar çok acı şeyler. Şimdi hal böyleyken devlet bir takım önlemler alıyor, öncelikle maskeye dikkat edin yoksa ceza yazarım, mesafeye dikkat edin, işte sonunda iş daha kötüye gidince kısıtlamalar geliyor. Bu kez ekonomi de ciddi şekilde etkilenmeye başlıyor. Mağdur olan insanların sayısı da artıyor. Yani dünya ağır bir krizden geçiyor. Türkiye'de öyle. Bu krizden çıkmanın yolu ve umudumuz aşı. Çıkan bu aşıların bir kısmının etkinlikleri farklı olabilir. Güvenlik testlerinden hepsi geçiyor. Hal böyleyken tek umudumuz olan aşıyı tamamen bir takım söylentilerle değersizleştirmeye ve insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

BİZ İLLA BİR TAKIM FİRMALARIN SATIN ALACAĞI İNSANLAR MIYIZ?

Koronavirüs hastalığını kendisinin de geçirdiğini anlatan Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin, yakınlarının da hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Yakınlarının da halen hastanede tedavi olduğunu dile getiren Şahin, "Ben Covid servisinde de çalıştım, sürekli de bir aradayız. Her an yakınlarımızı kaybederiz endişesi de yaşıyoruz, ki kaybettiklerimiz oldu. Dedemizi kaybettik. Şimdi biz bu acıları yaşıyoruz, birçok insan yaşıyor. Yaşamayan neredeyse hane de kalmadı. Bir takım sorumsuz insanlar, kendisinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar, bu aşı konusunda ciddi bir bilgi kirliliği oluştururlar. Benim kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Yarın seçilemem gibi bir derdim de yok. Hasta kaybederim gibi bir derdim de yok. Doğru bildiğimi anlatıyorum. Aşıyı destekleyen herkes Allah aşkına bir komplonun parçası mı? Bizim şerefimiz, namusumuz yok mu? Biz illa bir takım firmaların satın alacağı insanlar mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim onurumuzu, seviyemizi kimse tartabilecek durumda değil" diye konuştu.