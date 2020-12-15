Atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Nevşehir'de, Endüstri Meslek Lisesinden emekli olduktan sonra kendisini doğaya ve sanata adayan 62 yaşındaki Bahadır Dedeoğlu, atık malzemelerden gemi maketi, uçak ve resim gibi dekoratif eşyalar üretiyor.

Evinin garajını atölyeye çeviren Dedeoğlu, esnaflardan topladığı karton, cam, eski mobilya parçaları ve kullanılmış yağlardan maket gemi, tablo, uçak ve satranç gibi ürünler ortaya çıkartıyor.

Dedeoğlu, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra bitkilere yöneldiğini ve bir kitap çıkardığını söyledi.

Bitkilerle uğraşırken doğayla iç içe yaşamaya başladığını ve doğada çok fazla atık malzeme ile karşılaştığını ifade eden Dedeoğlu, doğadaki atık malzemeleri değerlendirmeye karar vererek atölyesinde dekoratif ürünler yapmaya başladığını kaydetti.

Dedeoğlu, "Çevreci derneklerde görev aldım. Sürekli insanlara neler yapması gerektiği konusunda nasihatler veriliyor. İnsanlara nasihat vermekle olmadığını anladım ve kendim bir şeyler yaparak örnek olmaya karar verdim. Zaten elimiz boş. Atık malzemeleri toplayarak çeşitli ürünler ortaya çıkardım. Herkes tarafından da çok beğeniliyor. Türkiye'nin birçok ilinden yaptığım gemileri isteyenler oluyor." dedi.

Gemileri ağaç, tahta gibi malzemelerden, yelkenleri ise eski perdelerden yaptığını, ağaç kabuklarını kaplamada, üzüm kütüklerini de süslemede kullandığı aktaran Dedeoğlu, kırık camlardan tablolar yaptığını ifade etti.

JACK SPARROW'UN SİYAH İNCİ'SİNİ YAPACAK

Bundan sonraki süreçte yapacağı çalışmaları da anlatan Dedeoğlu, "Kola şişelerinden, süs kabaklarından ve tahtalardan dünyadaki saz çeşitlerini yapacağım. Karayip Korsanları filminin çılgın kaptanı olan Jack Sparrow'un Siyah İnci gemisini yapacağım. Şuan ki hedefim bu iki çalışmayı tamamlamak. Siyah İnci'nin yapımına başladım." dedi.

KULLANILMIŞ AYÇİÇEK YAĞINDAN BOYA ÜRETİYOR

Ayçiçek yağı lavaboya döküldüğünde 1 litresi 80 litre suyu kirletiyor. Susuzluk yaşadığımız halde eldeki suyu kirletmek çok vahim. Ben kullanılmış Ayçiçek yağını arındırarak boya inceltmede ve boya üretmeden kullanıyorum. Bu konuda çeşitli araştırmalar yaptım. Yaprak ve bitkilerden kullanılmış Ayçiçek yağı ile boya üretiyorum.

İnsanlara doğayı kirletmeyin çağrısında bulunan Dedeoğlu, "Çevremizi temiz tutalım. Doğa atık yapmaz. Atığı sadece insanlar yapıyor. Biz doğayı mahvediyoruz. Atık pillerin atıldığı yerde ot bitmiyor. İnsanlar bunu bilerek hareket etmeli." şeklinde konuştu.