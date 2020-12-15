Av koruma ekiplerine silahlı eğitim

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi, Kızık Mahallesi, Küçükhöyük mevkiinde bulunan atış poligonunda av koruma ekiplerine silah çeşitleri, kazalara karşı nasıl korunulması gerektiği ve temizliği gibi teorik bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen silah uzmanları tarafından verilen temel eğitimin ardından av koruma personellerine atış poligonunda silah tutuş şekilleri, silahların sökülüp takılması ve atış talimi yaptırıldı. Verilen silah eğitiminin ardından av koruma personellerine demirbaş silahları teslim edildi.