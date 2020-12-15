Bakanlık: 350 bin lira değerinde sahte parfüm ile nargile tütünü ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir TIR'da yüklü miktarda sahte parfüm ve nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli TIR'ın yerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Erenköy Gümrük Müdürlüğü sahasında durdurulan yabancı plakalı TIR'da yapılan aramada aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş toplam 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilo nargile tütünü ele geçirildi.



Gümrüklenmiş değeri yaklaşık 350 bin lira olan, piyasada yüksek fiyatta alıcı bulan markaların ürünlerinin taklit edildiği sahte parfümler ile nargile tütününe el konulurken, sorumlular hakkında işlem başlatıldı.