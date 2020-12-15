Banka soygununu engelleyen emekli sağlık memuru o anları anlattı!





'BEN O BANKADAN YILLARCA MAAŞ ALDIM'



Çetinkaya, kurşunun göğsünden girip arkadan çıktığını belirterek, "Orada adama dedim ki, 'kalıbına baksalar seni adam sanırlar' dedim. Ben böyle durumlara tahammül edemem, yaptığım işi Allah rızası için yaparım. Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam. Benim bir amacım ve kimseden bir beklentim de yok.

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Ben o bankadan iyi kötü yıllarca maaş aldım. Benim bankada bir geçmişim var. Biz bu vatan bu devlet için varız. Kula boyun eğmedim, kul beşer şaşar, birisi şaşırdıysa ben onu doğrultmakla vazifeliyimdir. Benim gözüm karardı mı, hiç bir şeyi görmem, kurşun yiyecekmişim, umurumda olmaz. Ben haksızlığa, hırsızlığa tahammül edemeyen bir insanım" diye konuştu.

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