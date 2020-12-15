Başhekim Şaşkın, “Beynim matkapla deliniyor, sırtım sopayla dövülüyor gibiydi”

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz haftalarda da sağlığına kavuşarak görevinin başına dönen Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüseyin Şaşkın, hastalık sürecinde yaşadıklarını ve salgının sağlık çalışanlarının hayatını nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu. Şaşkın, hastalık süreci için "Beynimin içini sanki biri matkap ile oyuyor gibiydi" derken, sürecin başından buyana tedbirli olmak amacıyla çocuklarına bile sarılamadığını ifade etti. Alınan kısıtlama kararlarını da vaka sayılarını düşürdüğünü söyleyen Şakın, "Bu kısıtlamaların meyvelerini alıyoruz. Vakalar düşüyor. Test yaptırma oranı da düşüyor. Ama hala acil müracaatı ve yatış devam ediyor. Ama ilerleyen günlerde bu sayılarında düşeceğine inanıyoruz" dedi.

VAKALARDAKİ HASTA PROFİLLERİ DAHA AĞIR

Dünyada ve ülkemizde bu virüse karşı ciddi bir mücadele veriliyor. Ben yaşamış olduğum şiddetli baş ve sırt ağrısından şüphelenerek 1 ay önce test yaptırdım. Testim pozitif çıkınca evde 10 gün tedavi gördüm. Bu virüste herkeste farklı semptomları oluyor. Benim ciddi bir şekilde sırt ve baş ağrım vardı. Hekim arkadaşlarım önerileri doğrultusunda ilaçlarımı kullandım ve şükürler olsun ki atlattım. Şu an tekrar görevimin başına döndüm. 3 haftadır çalışıyorum. Bu iş çok ciddi ve herkesin bunu çok iyi anlaması lazım. Çünkü vakalardaki artış hızı fazla ve hasta profilleri daha da ağır" dedi.

SOPAYLA DÖVÜLMÜŞ GİBİ OLUYORDUM

Evde tedavi gördüğü esnada, yaşadığı rahatsızlıkları anlatan Şaşkın, "Sanki sopayla dövülmüş gibi oluyordum. Beynimin içini sanki biri matkap ile oyuyor gibiydi. Bu süreç gerçekten önemliydi. Aileme de bu virüsün bulaşması için bazı tedbirler aldım. Evde bir odaya kapandım ve ayrı lavabo ile tuvaleti kullandım. Kapıda bile maske takıp onlar ile uzaktan görüştüm. Sürekli odamı havalandırdım. Gerçekten çok zor bir dönemdi" dedi.

VİRÜS BİZE SADECE HASTANEDE BULAŞMIYOR

Başhekimlik yaptığı hastaneden doktor ve sağlık çalışanlarının da hastalandığını ifade eden Şaşkın," Entübe olanlar da oldu. Çok şükür virüs nedeniyle hastane olarak bir kaybımız olmadı. Bu bizim için sevindirici bir durum. Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama onlarda markete gidiyor dışarıda bulunuyor. Yani virüs bizlere de sadece hastanede bulaşmıyor"

ÇOCUKLARIMA DOYA DOYA SARILAMIYORUM

Pandemi sürecinden bahseden Şaşkın," Benim iki kızım bir de oğlum var. Sürecin başında eve gitmiyordum. Sonra bu işin uzayacağını anladık ve evimize gitmeye başladık. Ancak aynı evde yaşarken bile ailemiz ile aramıza mesafe koyduk. Koymaya devam ediyoruz. Yaklaşık 9 aydır onlara doya doya sarılıp öpemedim. Bu gerçekten çok duygusal bir olay. Bu nedenle vatandaş kendine ne kadar dikkat ederse bizim yükümüz o kadar hafifler" şeklinde konuştu

SÜREÇ EN BAŞINDAN BUYANA GÜZEL YÖNETİLDİ

Türkiye'de kaliteli yetişmiş bir sağlık ordusu ve bunu destekleyen bir hükümet ile bakanlık olduğunu ifade eden Şaşkın." Tüm samimiyetimle söylüyorum sürecin en başından bu yana hiç bir malzeme, ekipman veya personel sıkıntımız olmadı. Tek derdimiz vatandaşların bu işi biraz daha ciddiye almaları ve bu ateşin hafiflemesidir. Bu ateş ancak bu şekilde düşecektir. Süreç ilk günden buyana güzel yönetildi"

KISITLAMALARIN MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Yaptıkları işin, böyle bir dönemde para ile yapılacak bir iş olmadığını vurgulayan Şaşkın, " Bu iş gönül işi, fedakarlık işidir. Biz herkesten sadece dikkat olmalarını, tedbirlere uymalarını ve bir tebessüm bekliyoruz. Son dönemde uygulanan kısıtlamalar arkadaşlarımızı dinlendiriyor. Bu kısıtlamaların meyvelerini alıyoruz. Vakalar düşüyor. Test yaptırma oranı da düşüyor. Ama hala acil müracaatı ve yatış devam ediyor. Ama ilerleyen günlerde bu sayılarında düşeceğine inanıyoruz" dedi.