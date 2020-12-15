Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: Yılbaşında yasak var mı, 4 gün mü? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte yeni yıla az bir zaman kala gözler yılbaşında yasak var mı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Son olarak yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; yılbaşında yasak kaç gün olacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı detayları son dakika haberi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.
Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim.
Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma imkanına sahip olduklarını kaydetti.