Başkan Kılınç’tan Kent Konseyine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehri ortak akılla yönetme vurgusuyla yaptığı ziyaretler kapsamında Adıyaman Kent Konseyi yönetimini ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ve yürütme kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Kılınç, Kent Konseyi'nin Adıyaman için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alıp, yeni projeler için önerilerini dinledi.

Ziyarette yaptığı konuşmaya "En büyük arzumuz Adıyaman'ı hep birlikte yönetmek ve bu şehri hak ettiği noktalara birlikte getirmektir" diyerek başlayan Başkan Kılınç, "Bu konuda her zaman en önlerde yer alan Kent Konseyimizin değerli başkanı ve yürütme kurulu üyelerini ziyaret edip, onların görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. İlimiz adına önemli çalışmalara imza attığına her zaman şahit olduğumuz, sosyal yaşama yön veren ve hemşerilerimizin yaşam standartlarını arttırma adına elini her zaman taşın altına koyan Adıyaman Kent Konseyi yönetiminin talep ve önerileri bize rehber olacaktır" şeklinde konuştu.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ise yaptığı konuşmada, Ziyaretinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, "Ortak akılla şehri yönetme gayreti içerisinde olan ve bu düşünceyle bizleri ziyaret ederek görüş ve önerilerimizi dinleyen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tüm Adıyaman gönüllüleri el birliği yaparak bu düzel şehri hak ettiği yerlere getirecektir" diye konuştu.

Ziyaret, katılımcıların görüş ve önerileri dinlendikten sonra sona erdi.