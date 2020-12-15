Batman’da polis zırhlı aracı kaza yaptı

Batman'da sivil bir otomobil ile polis zırhlı aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Batman Merkez Kültür Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 AY 391 plakalı otomobil, kavşaktan geçen polis zırhlı aracına yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç devrildi. Şans eseri ölen olmazken her iki araçta bulunan sürücüler kazayı ufak sıyrıklar atlattı. Kazayı gören çere sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüleri ilk müdahaleyi yaptı. Öte yandan meydana gelen kazada yol müddet trafiğe kapatıldı. Devrilen zırhlı aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.