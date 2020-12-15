Bekçilere silah çeken şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Fatih'te devriye görevi yapan gece bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 3 kişiden 1'i bekçilere silah çekince bacağından vuruldu. 2 Şüpheli olay yerinden kaçtı. Vurulan şüphelinin çantasından yüklü miktarda ziynet eşyası çıktı

Olay, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada 3 kişiden 1'i üzerinde bulunan tabancayla bekçilere ateş etmek istedi. Bekçiler ise şüpheliyi bacağından vurarak durdurdu. Yaralanan şüpheli yere düşerken yanında bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurulan şüphelinin çantasında yüklü miktarda ziynet eşyası ile bir tabanca ele geçirildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.