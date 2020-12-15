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'nda silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

'nda 16 yaşındaki Yusuf S. sokak ortasında kendisini durduran 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:19 ABONE OL
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta 20.30 sıralarında meydana geldi. Berberde çırak olduğu öğrenilen Yusuf S. (16), iddiaya göre sokak ortasında yürüdüğü sırada yangına yaklaşan 3 kişi tarafından durduruldu. 3 kişi, Yusuf S.'ye tabancayla ateş etti.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden genç yere düşerken saldırganlar yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yusuf S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
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