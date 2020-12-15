Birecik Kaymakamı, gazi ve şehit ailesini ziyaret etti

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Gazi ve Şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. 1990 yılında Ankara'da askerlik görevini yaparken kaza kurşunuyla yaralanarak gazi olan Ahmet İncedal'ı evinde ziyaret eden Duman, ardından 2016 yılında Nusaybin'de operasyon dönüşü trafik kazasında şehit olan polis memuru Turgut İnanç'ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Duman, şehidin kızı Elif ile de bir süre sohbet etti.

Pandemiden dolayı gazimiz ve şehidin ailesi ile görüşmesini kısa tutan Duman, hal hatırlarını sorarak kendilerine sağlıklı uzun ömürler diledi. Koronavirüs hastalığına karşı tedbirli olmalarını isteyen Duman, bir taleplerinin olması durumunda her zaman devletimizin kapılarının kendilerine açık olduğunu iletti.

Kaymakam Duman'a ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Gökhan Yusuf Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü S Ali Güleç, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya ve ehit ve Gazi Birimi Sorumlusu Abdullah Uçar eşlik etti.