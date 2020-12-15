Bursa’da bir doktor daha koronaya yenildi

Bursa'da geçtiğimiz haftalarda bir doktor bir de hemşirenin koronavirüs'e yenik düşmesinin ardından iş yeri hekimi olarak görev yapan Doktor Cengiz Toker de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa Tabipler Odasının sosyal medya hesabından yaptığı duyuru da, Bursa'da iş yeri Hekimi olarak görev yapan Doktor Cengiz Toker'in bir süre önce yakalandığı ve tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur TOKER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.