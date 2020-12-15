Bursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanmasının ardından ev karantinasındayken 5 yaşındaki kızıyla diyaloğu sosyal medyada izleyenleri duygulandıran sağlık çalışanı baba, sürecin tamamlanmasıyla kızına sarılmanın mutluluğunu yaşadı. İlçede filyasyon ekibinde görev yaparken Kovid- 19'a yakalanan Bülent Durmuş'un, 5 yaşındaki kızı Ecem Loya ile uzaktan yaptığı konuşmayı sosyal medyada yayınlamasının ardından video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Karantinanın tamamlanmasıyla kızına sarılıp hasret gideren Durmuş, bu süreçte aynı evde ailesinden ayrı yaşamanın zorluğunu çektiğini söyledi. Bülent Durmuş, şöyle konuştu: "Allah kimseye bunları yaşatmasın. Bu hastalıkla yaşamak çok sıkıntı. Bunun psikolojisi çok farklı. Allah hastanelerde yatanlara, bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa versin."Ecem Loya da babasıyla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bazı insanları seviyorum çünkü maskelerini takıyorlar. Ama maskelerini takmayan insanları da uyarıyorum. Babamı çok seviyorum. Bundan sonra insanları hep uyaracağım, gerekirse 100 kere, bin kere uyaracağım. Şimdi babama sarılacağım. Bütün günü babama sarılarak geçireceğim" ifadelerini kullandı. Geçen hafta yayınlanan videoda Ecem Loya, merdivenden babasına, "Hatırladın mı bir akşam oyun oynadıktan sonra nasıl sarılıyorduk. Kucağında uyumak istiyorum. Baba keşke yanına gelebilseydim" diye seslenmişti.