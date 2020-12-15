Büyükşehir, 125 araç ve 273 personelle karla mücadeleye hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada görev yapacak. Hazır kıta bekleyen ilçe merkez ekibi; Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Felahiye'de, Tomarza ekibi; Tomarza, Bünyan, Talas'ta, Sarıoğlan ekibi; Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan'da, Pınarbaşı ekibi Pınarbaşı'nda, Sarız ekibi; Sarız'da, Develi ekibi; Develi ve Yeşilhisar'da, Yahyalı ekibi de Yahyalı'da olmak üzere 7 noktada karla mücadele çalışması yapacak.

3 BİN 477 KİLOMETRE YOLDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış boyunca, kırsal mahallelerde toplam 103 personel ve 48 araç ile 3 bin 477 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapacak. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde ise 24 saat çalışma esasına göre karla mücadelesini sürdürecek. Merkezde 450 kilometrelik yol ağında 38 kar küreme ve tuz serici, 5 greyder, 6 yükleyici kepçe, 8 kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 rotatif, 10 kamyon, 9 personel taşıma olmak üzere 77 adet araç ve 170 kişilik ekiple çalışacak. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışacak karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadele edecek.