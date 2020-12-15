Çarpıp öldürdü, bırakıp kaçtı!

Gaziantep'te yol kenarında yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren şahsa çarpıp kaçan sürücü yakalandı.Şehitkamil ilçesinde Adıyaman D-850 karayolu üzerinde 9 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından yol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı araştırma ile cesedin 24 yaşında M.K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Araştırmanın derinleştirilmesi sonucu hayatını kaybeden M.K'nin 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yol kenarında yürürken F.K. isimli şahsın kullanmış olduğu aracın çarpması sonucu öldüğü ve çarpan şahsın durmayarak kaçtığı ortaya çıkartıldı.Yakalanan şüpheli F.K. adli makamlara sevk edildi.