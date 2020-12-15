Çeşmelerden çorba akıyor

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin bir çok noktasına yapılan çorba çeşmeleriyle hergün binlerce kişiye sabah saatlerinde sıcak çorba ikram ediliyor. 6 yıl önce 5 bin kişiye her gün 06:30-08:30 saatleri arası başlatılan çorba çeşmelerinden artık günde 10 bin kişi ise gitmeden önce sabah erken saatte mis gibi sıcak çorba içebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Kampüs önüne kurduğu çorba çeşmeleriyle soğuk kış aylarında sabah erken kahvaltı yapmadan evden çıķan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi aşevlerinde hazırlanan çorbalar ücretsiz olarak vatandaşlara hafta içi her gün ikram ediliyor. Uygulama sabah erken evden çıktıkları için kahvaltı yapamayan vatandaşlar ve okulların açık olduğu günlerde kantinde satılan hazır yiyecekler yerine doğal beslenen öğrencilerden büyük ilgi göruyor.

Çorba çeşmeleri, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan personel, ekipman, hammadde ve ortam hijyeni göz önüne alınarak, özel imalat çelik çorba kazanı, özel mikser, ısı ölçer, entegre elektrik kumanda panosu, elektrik tesisatı ile çalışıyor. Çorba bitiminde kazanın içi 360 derece sıcaklıktaki tazyikli suyla yıkanarak bir sonraki gün için hazır hale getiriliyor.

Uygulama ile sabah erken saatlerde işe gidenler, öğrenciler ve hastaneye gelen vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özellikle hastane bahçelerine kurulan çeşmelerin önemine dikkat çekti. Şahin, "Hasta beklemek çok zor. Vatandaşlarımızın yaşadığı zorluğu bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz" dedi.