Cizre TSO’dan en çok ihracat yapan firmaya ödül

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı; Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk yüz Firma arasına giren Cizreli İş İnsanı Yüksel Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı 2020 Yılı ihracat yıldızı ödülü ile ödüllendirildi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk yüz firma arasına giren ve TSO üyesi Yüksel Dış Ticaret firmasınının yöneticilerini ziyaret ederek 2020 yılı ihracat yıldızı ödülünü takdim ettiler.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Cemal İşlek, Bölgede en çok ihracat yapan firmaların arasında olan ve her sene ihracat'ın yıldızı ödülüne layık görülen Yüksel Dış Ticaret yöneticilerini ziyaret edip, tebrik ettiler.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu,Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç Cizreli İş İnsanları Yüksel Bilen ve Nezir Bilen'e yapılan ziyarette firma temsilcileri Yüksel Bilen ve Nezir Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür edip heyet, 2020 Yılı ihracat yıldızı ödülünü takdim ettiler.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama TSO Başkanı Salih Sevinç, yaşanan pandemi süreci nedeni ile toplu tören düzenlemediklerini belirterek, dereceye giren firmalarınıza ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.