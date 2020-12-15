Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan acı olay Mezopotamya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait olan çöp kamyonu, merkez Mezopotamya Mahallesi Esenli Caddesi 152 Sokak'ta çöp topladığı sırada 80 yaşındaki Zero Özkan adındaki yaşlı kadın aracın altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiği belirledi. 80 yaşındaki Zero Özkan'ın cenazesi, Kızıltepe devlet hastane morguna kaldırıldı.
Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.