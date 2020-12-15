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Define avcıları dev dalgalara aldırış etmedi

Sağanak yağış ve fırtına Konyaaltı sahilinde dalgaların boyunu 6 metreye yükseltti. Dev dalgalara rağmen define avcıları detektörlerle değerli eşya ve madeni para aradı.

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:31 ABONE OL
Define avcıları dev dalgalara aldırış etmedi

Antalya'da 4 gündür etkilili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı şehirde olumsuz havayı fırsata çevirenler de oldu.

Define avcıları yağmurda soluğu sahilde aldı. Konyaaltı sahilinde yaz aylarında sahilde ve denize düşürülen değerli eşya, metal para ve altın takıları bulmak isteyenler metal detektörleriyle sahili karış karış taradı. Dev dalgalara aldırış etmeyen define avcıları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahile koşarken zaman zaman tehlike yaşadı. Buna rağmen arayışına devam eden define avcıları altın kolye, yüzük, bilezik gibi takıları bulmanın hayalini kurdu.

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Define avcıları dev dalgalara aldırış etmedi
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