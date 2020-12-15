Dereden geçerken sele kapıldılar

İzmir'de 4 gündür aralıksız olarak yağan yağmur can aldı. Menderes ilçesinde, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkiinde, sokağa çıkma yasağı olduğu için anayol yerine denetimlerden kaçmak için arayolları kullanırken dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı.



Mehmet Aslan (35) ile Soner Uyar (41) sel sularına kapılarak kayboldu. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlandı. Saatler süren arama tarama çalışmaları sonrası Uyar'ın cansız bedeni, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulundu. Ardından Aslan'ın cansız bedenine de yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

İzmir Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü | Video

Umutla beklerken, acı haberi alan iki kişinin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Aslan'ın Menderes Yeniköy'de inşaatlarda elektrik ustası olarak, evli ve bir çocuk babası Soner Uyar'ın ise İzmir'de bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Araçtaki 5 kişinin olay anında dere yatağından geçme konusunda fikir ayrılığına düştüğü, dereye girdikten sonra stop eden aracın devrilip sürüklendiği belirtildi.



HER YAĞIŞ SONRASI AYNI FELAKET

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun etkisini artırması ile birlikte Mavişehir'de deniz taştı. Altyapının çökmesiyle her yağmurda yaşanan baskınlar, vatandaşları isyan ettirdi. Sitelerin otoparkları ile sokak araları deniz suyu ile doldu. İkinci Etap Sitesi'nin bahçesinde sular 25-30 santimetreye kadar yükseldi. Çok sayıda araç sular altında kaldı. Karşıyaka Vapur İskelesi'nin bulunduğu alanda ise deniz taşınca çöpler de denize sürüklendi. Denizin üstü adeta çöplüğe dönüştü. Buca Gediz Mahallesi'nde Gümüş Sitesi'nin istinat duvarı, yan taraftaki Altaylılar Sitesi'nin otoparkında bulunan araçların üzerine çöktü. 20 araçta hasar oluştu. Deprem olduğunu zanneden site sakinleri büyük panik yaşadı. Foça'nın kırsal mahalleleri Yenibağarası ve Bağarası'nda ev ve çiftlikleri su bastı, tarlalar su altında kaldı.

