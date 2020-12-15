Destek paketi Kayseri'de 'memnuniyet verici' bulundu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek paketini değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin vaka sayılarının artmasıyla birlikte daha da ağırlaştığını hatırlatan Gülsoy, "İkinci çeyrekteki küçülme, salgınla mücadele için kısıtlama kararlarının yeniden alınması yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde moral bozmuştu. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ancak yaşanan bu zorlu süreçte ekonomi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve Odamız üyeleri içinde benzeri bir destekleme paketi hayata geçirilmelidir. Taleplerimizi iletmiştik. En kısa zamanda bu desteklerin açıklanmasını umut ediyoruz" dedi.