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Doğalgaz bomba gibi patladı

İzmit İlçesinde Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen olayda,  9 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.  Olayda evde bulunan 1 kişi ağır yaralanırken apartmanın ön-ünde bulunan park halindeki 9 araçta maddi hasar oluştu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:21 ABONE OL
Doğalgaz bomba gibi patladı

İzmit İlçesi Akpınar Mahallesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, 9 katlı bir binanın giriş katında oturan Soner Yoloğlu'nun dairesinde, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evden fırlayan parçalar çevreye saçılırken, binada ve bölgede oturanlar büyük panik ve korku içerisinde dışarıya çıktı. Bu esnada 112 acil yardım hattına yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, 112 ve Jandarma ekibi sevk edildi.

1 AĞIR YARALI

Patlama nedeniyle büyük panik yaşayan blok sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İtfiaye ekipleri da gazı keserek olaya müdahalede bulundu. Patlamanın yaşandığı evde oturan ve ağır yaralı olan Soner Yoloğlu, 112 Acil Sağlık Ekibinin yaptığı müdahale sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 ARAÇTA MADDİ HASAR

Öte yandan patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçalar nedeniyle bina çevresinde park halinde olan 9 araçta maddi hasar oluştuğu tespit edildi. İtfaiye ve İZGAZ ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken jandarma ekipleri de yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Doğalgaz bomba gibi patladı
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