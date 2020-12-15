Düzce’de dilencilere operasyon!

Şehrin pek çok noktasında, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik olarak Düzce Belediyesi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, trafikte araçlardan dilenen, cami önleri ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslar toplanarak para cezası kesildi.

ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERE SORUŞTURMA

Vatandaşlar tarafından ihbar edilen bölgeler başta olmak üzere kent merkezinde denetimler yapan ekipler, duygu sömürüsü yapan dilencileri teker teker yakalayarak Zabıta Karakoluna götürdü. Yakalanan 5 dilencinin üzerinden sadece bir saat içerisinde topladıkları 554 lira paraya el konularak Kabahatler Kanunu gereğince her birine 187 lira para cezası kesildi. Yine operasyonda dilendirilen çocukları dilendiren ailelere sacılık talimatı ve il emniyet müdürlüğü kanalı ile soruşturma başlatıldı.