El emeğinin yeni pazarı: Komeksepeti.com

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından KO-MEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserlerinin satılabileceği, gelir elde edip, aile bütçesine katkı sağlayabileceği dijital bir pazar olarak komeksepeti.com kuruldu. Dijital pazarın tanıtımını yapan Büyükakın, esnaf vergi muafiyet belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışların vergiden muaf olacağını ifade ederken, projeyle ilgili "Bu proje kadın emeğine katkı anlamında dijital bir istihdam seferberliğidir" dedi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Büyükakın'ın yanı sıra Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katıldı.

CİDDİ BİR ÇALIŞMA GEREKİYOR

Tanıtım programında konuşan Büyükakın, "Karamürsel'de KOMEK'in yıllık sergilerinden bir tanesinde arkadaşlarımıza bu el emeğinin bir şekilde satışa dönüşüp ev ekonomisine katkı sağlanması gerektiğini söylemiştim. Bununda yolu elektronik pazar üzerinden yapılabileceğini düşünüyorduk. Geldiğimiz noktada çok şükür arkasında büyük bir çalışma ve detay barındıran KO-MEK sepetini hayata geçirdik. Ürünlerin kargolanmasından, ürünlerin iade edilme standartlarının sağlanmasına kadar birçok işlem var. Sözde kadın emeğini destekliyoruz, çiftçiyi destekliyoruz diyebilirsiniz. Ama söylediklerinizin görsel birer şov olmadığını göstermek için bu projede yaptığımız gibi ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

220 BİN LİRAYA KADAR VERGİ MUAFİYETİ

Sözlerini sürdüren Büyükakın, "Binaların nasıl temellerinin sağlam olması gerekiyorsa, bu işlerinde mühendisliğinin her ayrıntı ile iyi yapılması gerekiyor. Bir yandan yazılım diğer yandan da satış işlemlerinin yapılabilmesi, ürünlerinin fotoğraflarının çekilebilmesi gibi birçok detay düşünülmeli. Bütün bu detaylar hesaplandı. KOMEK 16 yıldır gelişerek, büyüyor. Bu kurslara katılanların yüzde 80'ni de kadınlarımızdır. Artık KOMEK'in el emeklerini ekonomiye dönüştürmesi gerekiyor. Bu dijital satış pazarımızla kardeşlerimiz 220 bin liraya kadar olan kazançlarında vergi vermeyecekler.

BELEDİYELERİN GÖREVİ

Büyükakın sözlerinin devamında, "Projemize 632 kursiyerimiz şu anda kadar başvuruda buldu ve 2 bin 154 ürünümüz dijital pazarmıza yüklendi. Burada birçok üründe müthiş fırsatlar var. Hem üreticimiz hem de alıcılarımızı buluşturmuş olacağız. Kadının ekonomik yaşama katılımını desteklemek, emeğin değerini artırmak, yeni dönemde belediyelerin arka planda desteklediği önemli görevlerinden bir tanesidir. Hanım kardeşlerimizin KO-MEK'te devam eden üretimleri bu pazarda satışa sunulma imkanına sağlıyor. Çok becerikliyseniz ayda 19 bin lirayı vergi vermeden kazanılabileceksiniz" dedi.

KADIN EMEĞİNE DESTEK ANLAMINDA CİDDİ BİR DİJİTAL İSTİHDAM SEFERBERLİĞİDİR

Büyükakın sözlerinin sonunda, "SEKA Park şirketimizi de bu tip işler için tasarladık. Bu projenin depolanması, kargolanması şirketimizin desteği ile olacak. Bu proje hayal değil, boş laf değil, ciddi bir emek harcanmış bir projedir. Ev ekonomisine büyük destek olacağına inancım tam. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle kadın emeğine katkı anlamında dijital istihdam seferberliğidir. Ürünlerin fiyatları kafaya göre belirlenmeyecek. Bu ürünlerin fiyatlarını belirleyecek bir heyetimiz olacak. Heyetimizin kontrolünden geçtikten sonra satışa sunulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak da burada bir kazancımız olmayacak. Tek beklentimizin üreticimiz ile alıcımızı bir araya getirip, her iki tarafında memnun olmasını sağlamak" dedi.