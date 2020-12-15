Engelli ve kimliksiz Rukiye'ye Kaymakam sahip çıktı

Kimliksiz Rakiye kimlik sahibi olacak ve engeli raporuyla engeli maaşı alabilecekler. Nusaybin Fırat Mahallesi Tuba Sokak TOKİ Konutları 7.Etap'ta oturan engeli ailenin haberini Sabah gazetesi yapmıştı.

KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberi üzerine ertesi gün Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan aileyi evlerinde ziyaret ederek sahip çıktı. Kaymakam Temizkan, ziyaretten sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nüfus müdürlüğünü görevlendirdi.

ENGELLİ YARDIMI İSTENECEK

Ailenin ihtiyaçları, sağlık raporları ve kimliksiz Rakiye'nin kimliği çıkarılması için işlemler başlatıldı. Sahipsiz kalmayan engeli ailenin, kimliksiz kızı Rakiye kimlik sahibi olacak ve devletinden engelli yardımı alabilecek.