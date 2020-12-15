Erzincan'da yeni Kovid-19 düzenlemesi: 10 metrekareye 1 kişi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgınla mücadele kapsamında bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda, bazı cadde ve meydanlar ile tüm pazar yerlerinde, aynı anda bulunabilecek kişi sayısına sınırlama getirildi.

Ordu Caddesi üzerindeki PTT Binası önünden, 13 Şubat Caddesi Manifaturacılar Sitesi hizasına ve Halitpaşa Caddesi Evfon Binası önünden, Fevzipaşa Caddesi Kafetelli Binası hizasına kadar Dörtyol Kavşağı'nı da kapsayacak şekilde tüm pazar yerleri dahil, 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenlenecek ve vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirilecek.