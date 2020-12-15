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'da yeni Kovid-19 düzenlemesi: 10 metrekareye 1 kişi

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar ile tüm pazar yerlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı sınırlandırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:11 Son Güncelleme: 15.12.2020 16:12 ABONE OL
Erzincan'da yeni Kovid-19 düzenlemesi: 10 metrekareye 1 kişi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgınla mücadele kapsamında bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda, bazı cadde ve meydanlar ile tüm pazar yerlerinde, aynı anda bulunabilecek kişi sayısına sınırlama getirildi.

Ordu Caddesi üzerindeki PTT Binası önünden, 13 Şubat Caddesi Manifaturacılar Sitesi hizasına ve Halitpaşa Caddesi Evfon Binası önünden, Fevzipaşa Caddesi Kafetelli Binası hizasına kadar Dörtyol Kavşağı'nı da kapsayacak şekilde tüm pazar yerleri dahil, 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenlenecek ve vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirilecek.

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Erzincan'da yeni Kovid-19 düzenlemesi: 10 metrekareye 1 kişi
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