Eşini öldürüp 9 yıl kaçmıştı

Bursa'da 2011 yılında kendisinden boşanmak isteyen 30 yaşındaki eşi Dilek Tuncer'i 20 yerinden bıçaklayarak kayıplara karışan Adem Tuncer (32) 9 yıl sonra yakalandı. Cezaevinde tutuklu bulunan zanlı bugün SEGBİS aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Zanlının cinayet tarihinde 5 yaşında olan oğlu, "Babam bu işi tek başına yapmamıştır. Akrabaları ona yardım etmiştir" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesinde 9 yıl önce çalışıp evine bakmadığı gerekçesiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tuncer'i (30) 20 yerinden bıçaklayarak kayıplara karışan Adem Tuncer (32), aradan geçen 9 yılın ardından geçtiğimiz ay yakalanarak ceza evine konmuştu. Bursa'da görülen cinayet davasında davaya SEGBİS sistemi ile katılan zanlının oğlu da mahkemede dinlendi.

"AKRABALARI YARDIM ETMİŞTİR"

Cinayetin yaşandığı yıl henüz 5 yaşında olan oğlu Melik T. verdiği ifadede, "Zanlı öz babam olur. O bu işi tek başına yapamaz. Onu cinayetten sonra yıllardır saklayan akrabaları ona yardım etmiştir. Cinayet günü ben üst kattaydım ben küçüğüm diye beni aşağı indirmediler ama ben sonradan aşağı indiğimde olay yerindeki durumu gördüm. Tek başına yapılacak iş değildi" dedi.