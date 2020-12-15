Ev bahçesinde kenevir

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir evin bahçesinde arama yapan Jandarma ekipleri, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kisecik Mahallesi Saklı Cennet mevkisinde bir şahsın bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin ihbarını aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, evin bahçesinde ekili 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.