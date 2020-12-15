15 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan vatandaşlara ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarıldığı biliniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı. Peki 15 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları hız kesmeden sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 15 Aralık evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.