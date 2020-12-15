Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ve ailesinin kedi sevgisi biliniyor. Fahrettin Altun'un kedi sevgisini gösteren görüntüler ise sosyal medyada da yer aldı. Altun'un eşi Fatmanur Altun eşinin eve geldiğinde kedisini sevdiğini dair anları görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Fatmanur Altun, "Geç gelen tribi yer" diyerek paylaştığı video binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ayrıca Fatmanur Altun ile Fahrettin Altun çiftinin beş kedisi olduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kedi sevgisini binlerce kişi paylaştı | Video