Foseptik faciası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi. 5 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karataş Mahallesi'nde atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı. Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.Foseptikten yarı baygın halde çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki Şevket Çetin, Aykut Kaya ve Emrullah Kalem'in (17) cansız bedenlerine ulaştı. İşçilerin cansız bedeni kurulan calaskar yardımıyla kuyudan çıkartıldı. İnşaat sahibi Ali E. ve şantiye şefi Hüseyin Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.